Visite Guidée « ET SI LES MURS PARLAIENT ? » 16 et 17 septembre Citadelle de Porto-vecchio Visite gratuite, uniquement sur inscription. Attention nombre de places limité.

Tout en découvrant les sites historiques de Porto-Vecchio, vous apprendrez l’histoire cachée de la ville, ses secrets et ses mystères. De la Citadelle aux ruelles pavées de la vieille ville, cette visite nocturne vous plongera dans une ambiance magique, où les murs semblent prendre vie et vous raconter leur histoire. Projection d’images d’antan, récit sur les marais salants, production du liège…

Avec des récits sur les personnages célèbres de Porto-Vecchio, les batailles qui ont eu lieu ici et les secrets qui se cachent derrière les portes closes, cette visite guidée nocturne est une expérience inoubliable qui ne manquera pas de vous charmer.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir la beauté mystique de Porto-Vecchio après la tombée de la nuit.

Citadelle de Porto-vecchio office de tourisme de Porto-Vecchio Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse https://www.portovecchio-tourisme.corsica Venez découvrir la ville de Porto-Vecchio sous un nouvel angle avec notre visite guidée nocturne « Et si les murs parlaient ? ». Un voyage dans le passé à travers les rues éclairées de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T20:00:00+02:00 – 2023-09-17T21:00:00+02:00

Portivechju di tandu