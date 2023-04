Visite du jardin Citadelle de Namur Namur Catégorie d’Évènement: Namur

Visite du jardin Citadelle de Namur, 2 juin 2023, Namur. Visite du jardin 2 – 4 juin Citadelle de Namur Par de petits sentiers, des escaliers, des chemins pavés, le visiteur découvre un patrimoine exceptionnel, chargé d’histoire, lieu d’exposition en plein air de l’œuvre monumentale « Searching for Utopia » de Jan Fabre et de jardins thématiques (“Jardin des deux tours”, d’inspiration médiévale, « Arboretum » et « Jardin des senteurs ») . Nombreuses vues panoramiques sur la ville et la vallée de la Meuse à découvrir .

Activités proposées :

• Tour en petit train, visites guidées des souterrains (payante) ;

• Visite du musée Centre du Visiteur Terra Nova (payante) . Citadelle de Namur Route Merveilleuse 64 Namur 5000 Namur Namur Province de Namur 081 24 73 70 https://citadelle.namur.be/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©

