Début : 2023-12-23

fin : 2024-01-06 . Chasse au Trésor ‘Spéciale Noël’

Citadelle de Montreuil-sur-Mer

Du 23 décembre 2023 au 6 janvier 2024

Nous avons ouï dire que le père Noël allait laisser quelques cadeaux lors de son passage à Montreuil-sur-Mer. Ils attendent les petits bouts de choux, mais attention, il faut les mériter !

Venez participer à la chasse au trésor et vous serez récompensés. Tous les jours d’ouvertures de la Citadelle

Tarif d’entrée du site Informations et réservations : +33 (0) 21 86 90 83 ou +33 (0)9 74 98 51 31

Par mail : l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr

Citadelle de Montreuil

Rue Carnot

Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

