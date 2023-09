Cet évènement est passé Balade à poney costumée citadelle de montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer Catégories d’Évènement: Montreuil-sur-Mer

Pas-de-Calais Balade à poney costumée citadelle de montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer, 17 septembre 2023, Montreuil-sur-Mer. Balade à poney costumée Dimanche 17 septembre, 13h00 citadelle de montreuil sur mer Amadine propose aux enfants de faire le tour de la citadelle à poney , costumé en princesse ou en chevalier citadelle de montreuil sur mer rue carnot 62170 Montreuil sur Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais 03 21 86 90 83 Monument historique depuis 1926,la citadelle est ensemble de fortification s’étalant du Moyen Age à la grande guerre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais

Autres
Lieu
citadelle de montreuil sur mer

Adresse
rue carnot 62170 Montreuil sur Mer

Ville
Montreuil-sur-Mer

Departement
Pas-de-Calais

