Visite guidée de la citadelle Vauban à Lille Citadelle de Lille Lille, 7 avril 2024 07:00, Lille.

Visite guidée de la citadelle Vauban à Lille Dimanche 7 avril 2024, 09h00 Citadelle de Lille Sur inscription

Dimanche 7 avril de 9h à 13h

Rentrer à l’intérieur de la Citadelle, ça vous dit ? C’est un des joyaux de la métropole lilloise, on la surnomme la Reine des Citadelles. Construite en 1670, l’œuvre de Vauban vous ouvre sa porte exceptionnellement, le temps d’une visite.

Guide : CSAC VAUBAN

Fournir une copie recto/verso de la carte d’identité ou passeport au moment de la réservation par mail contact@seclin-tourisme.fr ou à l’accueil.

Rendez-vous Avenue du 43e régiment d’infanterie, Lille

Tarif adhérent : 12€ / Tarif non adhérent : 17€ (pas de remboursement possible si annulation 1 semaine avant la date de la visite)

Réservation obligatoire au 09 72 52 85 03 ou en ligne

Citadelle de Lille 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.seclin-tourisme.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@seclin-tourisme.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T13:00:00+02:00

2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T13:00:00+02:00

citadelle lille

ville de Lille