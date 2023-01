Cyclo-rando de Lille à Quesnoy-sur-Deûle Citadelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Cyclo-rando de Lille à Quesnoy-sur-Deûle Samedi 3 juin, 10h00 Citadelle de Lille

10 € / Gratuit moins de 12 ans – Règlement au départ du circuit – Limité à 20 participants – les enfants à vélo doivent être accompagnés d'un adulte, circuit d'environ 12 km (aller).

Cyclo-rando de Lille à Quesnoy-sur-Deûle le samedi 3 juin de 10h à 13h. Citadelle de Lille Monument pigeon voyageur, Lille Vauban-Esquermes Lille 59800 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr »}] Les chemins de halage le long de la Deûle entre Lambersart et Deûlémont sont le terrain rêvé de balades à pied ou à vélo. Cette cyclo rando accompagnée d’une guide sera l’occasion de mieux comprendre son origine au Moyen Âge dès l’installation des Overdrachs à son développement lors de l’apogée industrielle.

Informations pratiques : RV monument aux pigeons voyageur, citadelle de Lille à 9h45 10 € / Gratuit moins de 12 ans – Règlement au départ du circuit – Limité à 20 participants – les enfants à vélo doivent être accompagnés d’un adulte, circuit d’environ 12 km (aller)

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 50 74 49 ou sur valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

Samedi 3 juin de 10h à 13h

