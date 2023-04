Visite guidée « La Reine des Citadelles » Citadelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Visite guidée « La Reine des Citadelles » Citadelle de Lille, 23 avril 2023, Lille. Visite guidée « La Reine des Citadelles » 23 avril – 29 octobre, les dimanches Citadelle de Lille Tarif plein : 16 € Tarif réduit : 14 € Gratuité pour les enfants moins de 6 ans Cette visite vous invite à découvrir l’intérieur de la « Reine des Citadelles », édifiée par Vauban entre 1667 et 1670 après la conquète de Lille par Louis XIV. Très bien entretenue, la place forte a conservé sa vocation militaire et vous ouvre sa porte exceptionnellement, le temps d’une visite. Dates : Tous les dimanches du 2 avril au 29 octobre, à 15h00 et 16h30, sauf en septembre

Durée : vérification d’identité (15min) + visite (1h) = 1h15 Tarif plein : 16 €

Tarif réduit : 14 €

Tarif réduit accordé sur présentation d’une pièce justificative aux : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, plus de 62 ans, détenteurs carte Pass Senior de Lille, famille de plus de 4 personnes

Gratuité pour les enfants moins de 6 ans La réservation en ligne n’est pas possible : vous pouvez réserver à l’accueil de l’Office de Tourisme (rdc Palais Rihour, 42 place Rihour), ou joindre notre équipe par téléphone au +33 (0)359 579 400.

Inscription nominative obligatoire pour chaque participant, au plus tard 7 jours avant la visite

L’inscription ne pourra être validée qu’à réception d’un scan recto-verso totalement lisible d’une pièce d’identité (CNI ou passeport) pour chaque participant.

La même pièce d’identité devra être présentée le jour de la visite, avant le départ de celle-ci. Pour le confort de visite, le port de chaussures plates est recommandé.

Les photos sont interdites dans l’enceinte du terrain militaire.

L’autorité militaire se réserve le droit de suspendre la visite si l’application des mesures de sécurité l’imposait. Citadelle de Lille Avenue du 43e régiment d’infanterie, 59800 Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3.59.57.94.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T15:00:00+02:00 – 2023-04-23T16:15:00+02:00

2023-10-29T16:30:00+01:00 – 2023-10-29T17:45:00+01:00 Lille Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Citadelle de Lille Adresse Avenue du 43e régiment d'infanterie, 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Citadelle de Lille Lille

Citadelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Visite guidée « La Reine des Citadelles » Citadelle de Lille 2023-04-23 was last modified: by Visite guidée « La Reine des Citadelles » Citadelle de Lille Citadelle de Lille 23 avril 2023 Citadelle de Lille Lille lille

Lille Nord