L'Impromptu du Belvédère 15 et 16 octobre citadelle de charlemont

Sur réservation. 10e par adulte / 5e par enfant -12 ans

Journées nationales de l'architecture citadelle de charlemont 08600 GIVET Givet 08600 Ardennes Grand Est Parkings vélos, voitures, autocars sur site. Dimensions max. des véhicules : 2,90m de large, 3,10m de haut. La rencontre inattendue et improbable entre Vauban et Seré de Rivières. Un spectacle sous la forme d'une visite guidée étayée par des données historiques et un guide hors norme.

Dates et horaires de début et de fin :

2022-10-15T15:30:00+02:00

2022-10-16T16:00:00+02:00

