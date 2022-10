Mini visites citadelle de charlemont Givet Catégories d’évènement: Ardennes

Givet

Mini visites citadelle de charlemont, 15 octobre 2022, Givet. Mini visites Samedi 15 octobre, 11h00 citadelle de charlemont

Sur inscription. 4e par adultes et 2e par enfant -12 ans

Journées nationales de l’architecture citadelle de charlemont 08600 GIVET Givet 08600 Ardennes Grand Est Parkings vélos, voitures, autocars sur site. Dimensions max. des véhicules : 2,90m de large, 3,10m de haut. index Visites thématiques – partez à la découverte d’un élément spécifique de l’architecture de charlemont : 11h et 15h l’hopital de Siège, 12h et 16h le village 14h et 17h : les fortifications bastionnées

départ de l’accueil de Charlemont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T11:00:00+02:00

2022-10-15T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Givet Autres Lieu citadelle de charlemont Adresse 08600 GIVET Ville Givet lieuville citadelle de charlemont Givet Departement Ardennes

citadelle de charlemont Givet Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/givet/

Mini visites citadelle de charlemont 2022-10-15 was last modified: by Mini visites citadelle de charlemont citadelle de charlemont 15 octobre 2022 citadelle de charlemont Givet Givet

Givet Ardennes