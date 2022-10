Visite du Fort Condé citadelle de charlemont Givet Catégories d’évènement: Ardennes

Givet

Visite du Fort Condé citadelle de charlemont, 15 octobre 2022, Givet. Visite du Fort Condé 15 et 16 octobre citadelle de charlemont

Sur inscription. 7e par adultes, 5e par enfant de moins de 12ans

Journées nationales de l’architecture citadelle de charlemont 08600 GIVET Givet 08600 Ardennes Grand Est Parkings vélos, voitures, autocars sur site. Dimensions max. des véhicules : 2,90m de large, 3,10m de haut. index Visite du Fort Condé par l’association les Sentinelles de Charlemont. Au départ de l’accueil de Charlemont.

Samedi et dimance à 11h, 14h, 15h et 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T11:00:00+02:00

2022-10-16T16:00:00+02:00

