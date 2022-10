Ateliers jeune public citadelle de charlemont Givet Catégories d’évènement: Ardennes

Ateliers jeune public Samedi 15 octobre, 10h30 citadelle de charlemont

sur inscription. 3e

Journées nationales de l'architecture citadelle de charlemont 08600 GIVET Givet 08600 Ardennes Grand Est Parkings vélos, voitures, autocars sur site. Dimensions max. des véhicules : 2,90m de large, 3,10m de haut. index 2 ateliers :

– je dessine mon bastion : comprendre les tracés de l’architecture et les principes de défense avec une réalisation grand format. Pour les enfants de 10 à 14 ans

– Dans la peau de Vauban : avec la création d’une maquette les enfant sont amenés à appréhender les différents éléments de l’architecture militaire du XVIIIe siècle. Pour les enfants de 7 à 14 ans

