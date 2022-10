Charlemont demain… citadelle de charlemont Givet Catégories d’évènement: Ardennes

Givet

Charlemont demain… citadelle de charlemont, 15 octobre 2022, Givet. Charlemont demain… Samedi 15 octobre, 10h30 citadelle de charlemont Journées nationales de l’architecture citadelle de charlemont 08600 GIVET Givet 08600 Ardennes Grand Est Parkings vélos, voitures, autocars sur site. Dimensions max. des véhicules : 2,90m de large, 3,10m de haut. index Venez découvrir le résultat de la Résidence d’Architecture et de Paysage qui a eu lieu sur le site de Charlemont. L’équipe de la résidence vous présentera l’avenir qu’elle a envisagé pour le site. Présentation à 14h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:30:00+02:00

2022-10-15T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Givet Autres Lieu citadelle de charlemont Adresse 08600 GIVET Ville Givet lieuville citadelle de charlemont Givet Departement Ardennes

citadelle de charlemont Givet Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/givet/

Charlemont demain… citadelle de charlemont 2022-10-15 was last modified: by Charlemont demain… citadelle de charlemont citadelle de charlemont 15 octobre 2022 citadelle de charlemont Givet Givet

Givet Ardennes