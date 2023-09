Les architectures du sport – La base de loisirs de la citadelle Citadelle de Cambrai Cambrai, 17 septembre 2023, Cambrai.

Les architectures du sport – La base de loisirs de la citadelle Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Citadelle de Cambrai Réservation indispensable auprès de Cambrésis Tourisme.

Grâce à un partenariat entre le service Ville d’art et d’histoire et le service des Sports de la ville de Cambrai, découvrez les architectures dédiées au sport à l’occasion du thème de ces Journées du Patrimoine. Un guide vous dévoilera les dessous de ces lieux à l’histoire riche et aux enjeux actuels.

Citadelle de Cambrai rue de la Paix de Nimègue 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-cambresis.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Yannick Prangère pour Ville d’art et d’histoire de Cambrai