Nord La citadelle impériale – Visite des souterrains Citadelle de Cambrai Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai. La citadelle impériale – Visite des souterrains Samedi 16 septembre, 14h00, 16h30 Citadelle de Cambrai Réservation indispensable. Construite au XVIème siècle, la citadelle conserve un réseau unique de galeries souterraines intactes, où vous comprendrez l’art des places fortes et l’importance militaire de Cambrai pendant presque cinq siècles. Citadelle de Cambrai rue de la Paix de Nimègue 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-cambresis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

