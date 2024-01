Portes Ouvertes – Le printemps des vins de Blaye Citadelle de Blaye Blaye, samedi 13 avril 2024.

Portes Ouvertes – Le printemps des vins de Blaye Rendez-vous les samedi 13 et dimanche 14 avril 2024 pour la 28e édition du Printemps des Vins de Blaye au cœur de la Citadelle, superbe monument inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ! 13 et 14 avril Citadelle de Blaye Tarif : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Le printemps des vins de Blaye, c’est quoi ?

Le Printemps des Vins de Blaye est un événement enchanteur qui se déroule chaque année dans la charmante région de Blaye. Pendant cette période, les vignobles de Blaye ouvrent leurs portes aux amateurs de vin et aux curieux.

C’est l’occasion idéale de découvrir les secrets des vignobles, d’explorer les caves, de déguster une variété de vins de qualité, et d’apprécier les nombreuses activités proposées par les viticulteurs. Entre dégustations commentées, visites thématiques, animations culturelles, et délices gastronomiques, le Printemps des Vins de Blaye promet un moment convivial et mémorable pour tous les amateurs de vin et les passionnés de découvertes œnologiques.

Au programme

Des dégustations : 100 vignerons de l’appellation vous font (re)découvrir leurs vins !

100 vignerons de l’appellation vous font (re)découvrir leurs vins ! Des animations en accès libre : course de garçons de café, spectacles, borne photo, expositions, musique, jeux en bois, …

course de garçons de café, spectacles, borne photo, expositions, musique, jeux en bois, … Des animations sur réservation : visite des souterrains, atelier de mixologie, dégustations, balade sur la Garonne

Le Marché gourmand

Le Printemps des Vins, c’est aussi l’occasion de découvrir de nombreux produits gastronomiques régionaux, des plus traditionnels aux plus atypiques. Conserves de canard, fromages de vache aromatisés, tourtons, huîtres, asperges, burgers gourmets… Il y en a pour tous les goûts et tous les palais ! Au fil de vos rencontres avec les producteurs locaux, offrez-vous une escapade gourmande pour le plus grand plaisir de vos papilles. Et pour les amateurs de street food, restaurez-vous sur place avec les food trucks, les camions-restaurants du Printemps des Vins !

Citadelle de Blaye Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

