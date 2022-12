Jumping International de Blaye Citadelle de Blaye, 13 juillet 2023, Blaye.

Entrée libre.

Rendez-vous du 13 au 16 juillet 2023 pour la 43ème édition du Jumping International de Blaye !

Citadelle de Blaye Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pendant 4 jours, des cavaliers de tous niveaux s’affrontent sur des épreuves de saut d’obstacles dans le cadre exceptionnel des fossés de la Citadelle de Blaye, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ambiance et convivialité sont au rendez-vous de cette manifestation sportive qui allie performance et patrimoine depuis plus de 30 ans.

Le Jumping International de Blaye propose un CSI 1 et 2 étoiles et innove en devenant une étape officielle de la FFE – Amateur Gold Tour – Esthederm. Lors des 20 épreuves proposées en 2018, vous aurez l’occasion de voir près de 150 cavaliers et 400 chevaux, de profiter des animations et de visiter ce site exceptionnel ouvert sur l’Estuaire de la Gironde.

Le Jumping International de Blaye évolue ! Pour assurer la sécurité des chevaux et des cavaliers, un paddock éphémère de sable sera installé à l’emplacement du terrain d’entraînement historique. La piste de concours, faisant l’objet de soins réguliers, restera constituée d’herbe et de sable.

Sur place :

Buvette

Stands de nourriture

Animations

Exposants

Programme en ligne.



PIERRE PLANCHENAULT