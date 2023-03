Le Printemps des vins de Blaye Citadelle de Blaye Blaye Catégories d’Évènement: Blaye

Le Printemps des vins de Blaye Citadelle de Blaye, 15 avril 2023, Blaye. Le Printemps des vins de Blaye 15 et 16 avril Citadelle de Blaye Tarif : à partir de 8 €. Rencontrez 100 vignerons au cœur du cadre majestueux de la Citadelle de Blaye ! Une occasion unique de (re)découvrir toute la diversité des vins de l’appellation dans une ambiance conviviale et festive.

Des ateliers et animations sont proposés tout au long du week-end : initiation à la dégustation, quiz œnologique, animations musicales, balades en bateau, petit train, marché gourmand… Et plus encore à découvrir !

Des questions sur le Printemps des Vins de Blaye ? Retrouvez la liste des vignerons présents, la liste des animations en libre accès ou sur réservation proposées ainsi que les foodtrucks et exposants gourmands qui seront là pour vous régaler !

