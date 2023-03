Printemps des Vins de Blaye – 27e édition Citadelle de Blaye Blaye Catégories d’Évènement: Blaye

Printemps des Vins de Blaye – 27e édition Citadelle de Blaye, 15 avril 2023, Blaye. Printemps des Vins de Blaye – 27e édition 15 et 16 avril Citadelle de Blaye Pass Dégustation : 8 € en prévente ou 10 € sur place. Près de 100 vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux vous donnent rendez-vous pour la 27ème édition du Printemps des Vins dans la Citadelle de Blaye, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco le samedi 15 et le dimanche 16 avril 2023. Au programme Rencontres avec les vignerons dans une ambiance chaleureuse, marché gourmand, mixologie, expositions, rouleurs de barriques, visite guidée de la Citadelle, balades sur l’estuaire, découverte du Clos de l’Échauguette et plein d’autres animations seront organisées et ouvertes à toutes et tous.

Avec le pass dégustation, vous accédez aux dégustations mais également à toutes les animations en libre accès ou en réservation sur place. Le billet dégustation comprend un verre signé Printemps des Vins et est accessible à 8€ en prévente pour les deux jours de l’évènement.

C’est le week-end portes-ouvertes de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux. Citadelle de Blaye Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/billetterie-printemps-des-vins-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

