Les petites comme les grandes portes de la citadelle de Bitche s’ouvrent pour vous offrir une vision atypique du monument en lien avec son actualité.

Nul voyageur ne saurait, au détour de ces collines boisées des Vosges du Nord, rester indifférent à la découverte de la citadelle de Bitche.

L’histoire de la citadelle vous est magistralement déployée au cœur de ses retranchements souterrains et ses anciennes casernes. Vous y revivrez le terrible siège de 1870 au cours d’une animation audio-viduelle unique en son genre et parcourrez virtuellement un plan-relief original datant de 1794. Un musée et une série de panneaux complètent ce panorama historique et fonctionnel de l’ouvrage.

Par ailleurs, des visites dites « insolites » de recoins mystérieux de la citadelle seront proposées (mise en ligne et réservations ouvertes dès le 1er septembre). Cette année, la citadelle fait l’objet de travaux de restauration. En collaboration avec les services du patrimoine et ceux de l’entreprise attributaire des travaux, des visites de chantiers vous seront ouvertes sur réservation.

Au sommet d'une barre rocheuse, cette forteresse du XVIIIe siècle déploie ses puissantes murailles flanquées de bastions. Entre 1680 et 1754, Vauban et Cormontaigne ont successivement œuvré à son édification pour le compte des rois de France. On lui devine toutes les caractéristiques de l'architecture militaire de son temps.

