Profitez d’une visite audio-guidée des souterrains d’une citadelle à travers un parcours cinématographique Citadelle de Bitche Bitche, 15 septembre 2023, Bitche.

Profitez d’une visite audio-guidée des souterrains d’une citadelle à travers un parcours cinématographique 15 – 17 septembre Citadelle de Bitche 9 € (au lieu de 11€) tarif réduit pour les adultes dès 18 ans ; 6 € (au lieu de 8 € pour les jeunes de 7 à 17 ans inclus)

Profitez d’une visite audio-guidée des souterrains de la Citadelle sous la forme d’un parcours cinématographique.

Découverte scénographiée de l’histoire du siège de 1870 dans l’impressionnant complexe souterrain de la forteresse : revivez l’héroïque résistance de la citadelle au cours de la Guerre de 1870-1871 grâce aux images du film-documentaire « La Forteresse Assiégée (Gérard Mordillat, Arte / Les Films de la Croisade, 2006)« .

Citadelle de Bitche Rue des tilleuls, 57230 Bitche Bitche 57230 Moselle Grand Est 03 87 96 18 82 http://www.citadelle-bitche.com/site/index.php https://fr-fr.facebook.com/CitadelleJardin Au sommet d’une barre rocheuse, cette forteresse du XVIIIe siècle déploie ses puissantes murailles flanquées de bastions. Entre 1680 et 1754, Vauban et Cormontaigne ont successivement œuvré à son édification pour le compte des rois de France. On lui devine toutes les caractéristiques de l’architecture militaire de son temps. Accès parking rue des Tilleuls.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Citadelle de Bitche / Cyrill Fritz