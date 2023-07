Spectacle itinérant « Il faut sauver la Miotte » Citadelle de Belfort Belfort, 16 septembre 2023, Belfort.

Spectacle itinérant « Il faut sauver la Miotte » Samedi 16 septembre, 10h30 Citadelle de Belfort Sur inscription

L’histoire de Belfort est pleine de personnages importants. Partez sur leurs traces et laissez-vous surprendre par leurs aventures racontées dans le musée d’Histoire par Christian Waldner, comédien bien connu des Belfortains.

Belfort est réputée pour sa capacité à résister. Mais connaissez-vous l’ingénieur militaire qui a transformé Belfort en vigie pour la défense de nos frontières au XIXe siècle ?

Le nouveau projet de défense imaginé par l’ingénieur général Benoît Haxo à la fin de l’Empire ? Le commandant de Bellonnet vous raconte ses travaux de fortification et son implication dans la vie politique locale. Une rencontre incontournable pour mieux appréhender les enjeux de Belfort pendant et après la guerre de 1870-1871 !

Citadelle de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 55 90 90 http://www.belfort-tourisme.com [{« type »: « email », « value »: « mediationmusees@mairie-belfort.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 54 25 51 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 54 56 40 »}] La citadelle est construite sur l’emplacement du château médiéval au sommet d’un escarpement rocheux qui domine la ville d’une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu’une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ». parking aux remparts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

