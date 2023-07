Visite de l’enceinte fortifiée de Belfort Citadelle de Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Le premier tracé du système défensif est entrepris dès 1637 par Gaspard de Champagne, Comte de la Suze et seigneur de Belfort. L'enceinte pentagonale fortifiée est, quant à elle, entièrement réalisée par le maréchal Vauban, à la demande de Louis XIV. Conscient de l'enjeu stratégique de la position de la ville, il en fait une véritable place de guerre et double sa superficie : la partie ouest (de la place d'Armes à la Préfecture) s'organise sur un tracé régulier, contrairement à la partie est (de la place d'Armes à l'école Jules Heidet) qui reste sur un plan médiéval moins régulier. Citadelle de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort 03 84 55 90 90 http://www.belfort-tourisme.com La citadelle est construite sur l'emplacement du château médiéval au sommet d'un escarpement rocheux qui domine la ville d'une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu'une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ».

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

