Somme Visites guidées de la citadelle Citadelle d’Amiens Amiens, 16 septembre 2023, Amiens. Visites guidées de la citadelle 16 et 17 septembre Citadelle d’Amiens En deux ou trois arrêts thématiques distincts au sein de la Citadelle, vous ressortirez incollable sur l’historique du lieu mais aussi sur le paysage qui l’entoure, Renzo Piano, la Porte François Ier ou le 1% artistique aux côtés de votre guide-conférencier, du bastion…à l’amphi !

2 à 3 points d’arrêt commentés toutes les 30 minutes. Citadelle d’Amiens Boulevard des Fusillés – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

