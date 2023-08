Liberté ! Ajaccio, le 9 septembre 1943 Citadelle d’Ajaccio Ajaccio, 15 septembre 2023, Ajaccio.

Liberté ! Ajaccio, le 9 septembre 1943 15 – 17 septembre Citadelle d’Ajaccio Entrée libre

Le soir du 8 septembre 1943, la nouvelle de la capitulation italienne arrive à Ajaccio, l’appel aux armes pour libérer la Corse retentit alors et l’insurrection gagne la ville. Le peuple chante L’Ajaccienne et encore L’Internationale en criant « Laval au poteau », « À bas Pétain » ou encore « Vive la République ».Le lendemain, 9 septembre, un cortège de quinze mille personnes se forme et se dirige vers le Monument aux Morts, square Campinchi, pour se recueillir et prêter serment pour la France libre. Les patriotes défilent dans la rue Fesch puis sur le cours Napoléon pour arriver devant la Préfecture où le Préfet Pelletier proclame le ralliement de la Corse à la France libre. Dix mois après l’invasion et le sacrifice de nombreux patriotes (Scamaroni, Nicoli, Giusti, Mondoloni…), Ajaccio sonne la révolte. Une petite exposition pédagogique retrace cet évènement de l’histoire locale qui se confond avec la grande histoire de la lutte pour la Liberté durant la Seconde guerre mondiale.

Citadelle d’Ajaccio Boulevard Danièle Casanova 20000 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T21:00:00+02:00

©DR. Famille Scamaroni