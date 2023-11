Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Citadelle Blaye, 14 juillet 2024, Blaye.

Blaye,Gironde

Le traditionnel feu d’artifice de la fête nationale du 14 juillet illuminera le ciel de Blaye à partir de 23h depuis la Porte Dauphine de la Citadelle de Blaye. Le thème musical de cette année est à venir..

2024-07-14 fin : 2024-07-14 . EUR.

Citadelle Porte Dauphine

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Firework of national day in Blaye at 11:00pm from the remparts.

Los tradicionales fuegos artificiales de las fiestas del 14 de julio iluminarán el cielo de Blaye a partir de las 23:00 horas desde la Porte Dauphine de la Citadelle de Blaye. El tema musical de este año está por anunciar.

Das traditionelle Feuerwerk zum Nationalfeiertag am 14. Juli wird ab 23 Uhr von der Porte Dauphine der Zitadelle von Blaye aus den Himmel über Blaye erleuchten. Das musikalische Motto für dieses Jahr wird noch bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Blaye