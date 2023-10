La citadelle citadelle amiens Amiens, 15 octobre 2023, Amiens.

Si Jean Errard de Bar-le-Duc s’est attaché à la rendre imprenable, Renzo Piano a relevé le défi de l’inscrire dans la ville. La citadelle d’Amiens édifiée en 1598 raconte bien plus que sa propre histoire, elle raconte celle de la ville : riche et tourmentée.

Aux côtés de votre guide-conférencier, apprenez les rudiments de l’architecture militaire et l’organisation de la vie quotidienne au sein de la place forte et découvrez sa nouvelle vocation entre parc public et université. Du bastion à l’amphi, les enjeux architecturaux de la citadelle n’auront plus de secrets pour vous : envolez-vous pour une visite forte et Piano !

citadelle amiens boulevard des fusillés amiens Amiens 80080 Somme Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00

©L.Rousselin – 2018