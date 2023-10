Nouvelle manière de faire Citadelle Ajaccio Ajaccio, 14 octobre 2023, Ajaccio.

Nouvelle manière de faire Samedi 14 octobre, 10h00 Citadelle Ajaccio Entrée libre

Dans la Maison du Projet de la Citadelle Miollis à Ajacco

Conférence / débat autour des nouvelles manières de faire l’architecture

et exposition de maquettes

Au programme :

– Introduction par Diane LAMBRUSCHINI, Directrice de Projet à la SPL Ametarra

L’avenir de la Citadelle Miollis

– Conférence de Jérôme APACK architecte conseil de la DRAC Corse et Maître de Conférence

Nouvelles vies, nouvelles Cités, les citadelles d’Ajaccio et de Calvi en mutation

Exposé sur le travail réalisé par des étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Marseille sur les Citadelles d’Ajaccio et de Calvi dans le cadre d’un partenariat de deux années avec la DRAC et la Maison de l’Architecture de Corse

– Interventions de Michèle BARBÉ architecte et Présidente de la Maison de l’Architecture de Corse, de Claude PUAUD et Pascal JOANNE architectes enseignants, et des étudiants de l’ENSA Nantes

Construire ensemble le territoire à travers le projet d’architecture.

« Fà cumunu hé intriccià si cù u tarritoriu »

Présentation de projets d’architecture à travers des maquettes réalisées par des étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Nantes dans le cadre de l’Atelier Hors les Murs en Castagniccia Casinca

– Présentation par Marina GIACALONE et Marina SANTONI, architectes du CAUE

Des conseils en architecture sur le territoire, au plus près des particuliers et des collectivités

Les missions du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de Corse

– Alizée BONDELOT Architecte des bâtiments de France. Conseillère régionale pour l’architecture auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse

Le travail de l’Architecte des Bâtiments de France dans les espaces protégés

L’unité départementale de l’architecture et du patrimoine, un service pour accompagner les porteurs de projets architecturaux, urbains et paysagers

– Échanges avec la salle

Citadelle Ajaccio 8-10 boulevard danielle casanova ajaccio Ajaccio 20000 Vieille Ville Corse-du-Sud Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

