Cita Party à Blaye Couvent des Minimes Blaye, samedi 16 mars 2024.

Venez danser avec nous et Dj @caribbeansounds et vous ambiancer avec les danseurs professionnels du guest @humans_officiel !

Cette année encore, on vous propose une soirée festive pour tous, avec un spectacle de danse et une soirée où on bouge, on s’amuse en musique.

Sur place vous aurez une petite restauration. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Couvent des Minimes Citadelle de Blaye

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Cita Party à Blaye Blaye a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Blaye