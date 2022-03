Cita Dance à Blaye Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Cita Dance à Blaye Blaye, 30 mars 2022, Blaye. Cita Dance à Blaye Rue du Docteur Boutin Gymnase Titou Vallaeys Blaye

2022-03-30 10:00:00 – 2022-05-01 19:30:00 Rue du Docteur Boutin Gymnase Titou Vallaeys

Blaye Gironde Blaye Nous vous attendons pour deux jours de stage intenses !

Au programme : ateliers de danse hip-hop, modern danse, ragga dansehall.

Le tout, sous la direction de professionnels qui travaillent dans le monde entier, des pointures en la matière !

Voir programme joint.

Rue du Docteur Boutin Gymnase Titou Vallaeys Blaye

