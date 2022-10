Découverte ludique et sensorielle de la forêt Cistude Nature Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Découverte ludique et sensorielle de la forêt au Bois des Sources Cistude Nature Chemin du moulinat, 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le temps d’une balade, laissez-vous guider au contact de la nature. Au cours de votre cheminement dans le bois, notre animatrice nature vous propose une balade ludique et sensorielle. Gratuit – à partir de 5 ans – Inscription obligatoire

Renseignements et inscriptions : elodie.malavialle[@]cistude.org – 07 83 40 14 81 En partenariat avec Bordeaux Métropole

Contact : Elodie Malavialle

Lieu : Cistude Nature, chemin du Moulinat au Bois des Sources, Le Haillan (se garer rue du Moulinat et venir à pied)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T10:00:00+01:00

2022-11-30T12:00:00+01:00 Carine Lecoeur – Cistude Nature

