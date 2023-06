Atelier pelotes et micromammifères Cistude Nature Eysines, 15 juin 2023, Eysines.

Atelier pelotes et micromammifères Jeudi 15 juin, 17h30 Cistude Nature Sur inscription

Vous voulez participer à l’amélioration des connaissances sur les micro-mammifères ? Ne cherchez plus ! Nous vous accompagnons dans cette démarche à travers des ateliers « pelotes » à Eysines (groupes de 8 personnes max.):

– vendredi 9 juin 2023 de 14h à 17h,

– jeudi 15 juin 2023 de 17h30 à 20h30.

Inscription par mail à luc.clement[@]cistude.org (retirer les crochets)

Mais de quoi s’agit-il ?

Les micro-mammifères sont des espèces aux moeurs très discrètes. Leur étude est facilitée par l’identification de leurs ossements dans les restes alimentaires des rapaces nocturnes – les fameuses pelotes.

En participant aux ateliers de dissection, vous découvrirez l’identification des micromammifères et vous impliquerez pleinement dans l’étude de ces petits mammifères au rôle écologique important! Au programme, vous vous familiariserez avec les espèces de rapaces nocturnes. Luc CLEMENT, naturaliste de l’association vous exposera les méthodes de dissection et critères d’identification des ossements. Enfin, vous pourrez mettre en pratique les techniques pour réaliser vos premières identifications.

Comprendre le lien entre rapaces nocturnes et micro-mammifères

La grange du voisin, le clocher du village, la hangar de l’agriculteur du coin… Ces constructions peuvent nous en dire long sur les espèces de micro-mammifères fréquentant les environs. En effet, musaraignes, rats de moissons et autres campagnols font le bonheur des Effraies des clochers qui s’en délectent. Mais si ces rapaces nocturnes avalent tout rond (ou presque) leurs proies, certaines parties restent parfaitement indigestes. Aussi, après quelque temps de digestion, les oiseaux, perchés à l’abri d’une grange ou d’un clocher, régurgitent des « pelotes de réjection ». Ces vieilles batisses recèlent ainsi parfois de quantités de pelotes ! Et l’étude de leur contenu révèle de précieux indices pour l’identification des espèces au menu du prédateur.

Pourquoi cette démarche ?

Les micro-mammifères sont tellement discrets et difficiles à inventorier par d’autres méthodes, qu’aujourd’hui les connaissances disponibles sur ces espèces en Nouvelle-Aquitaine sont assez lacunaires et le réseau France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine souhaite les développer. Mieux connaître la répartition de ces espèces est une première étape pour une meilleure conservation. Car ces espèces seraient particulièrement sensibles aux activités humaines : traitements pesticides, perte de connectivité, destruction des zones humides, collision routière, sylviculture intensive, agriculture intensive ou encore destruction directe… Elles constituent par ailleurs le régime alimentaire de nombreuses autres espèces et possèdent une place importante dans la chaine alimentaire.

Cistude Nature est en charge de la coordination du programme à l’échelle de l’ex-région Aquitaine.

Piloté par France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, le projet est financé par la DREAL et la Région Nouvelle-Aquitaine. Il est mis en oeuvre en Nouvelle-Aquitaine par Nature Environnement 17, Charente Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, Vienne Nature, Cistude Nature et le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin.

Vous souhaitez vous inscrire à un atelier ? Vous connaissez des sites à pelotes de réjection ou susceptibles d’en présenter ? Envoyez un mail à luc.clement[@]cistude.org (retirer les crochets)

Cistude Nature 305 avenue du Taillan, Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « luc.clement@cistude.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T17:30:00+02:00 – 2023-06-15T20:30:00+02:00

