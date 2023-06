Astro’Jeunes CIST Domaine d’Ariane Mondonville, 30 juillet 2023, Mondonville.

Ce séjour se déroulera en gîte près de Toulouse sur un site spécifiquement prévu pour les observations diurnes et nocturnes, limitée en pollution lumineuse.

Un projet pédagogique spécifique a été mis en place avec un programme d’activités en lien avec le socle commun de compétences, de connaissances et de culture du cycle 3. En voici un aperçu :

– L’astronomie, c’est quoi ? Les points cardinaux, la course apparente du soleil, les mouvements de la terre et de la lune

– Fabrication et utilisation d’une carte du ciel

– Observation du ciel étoilé et reconnaissance des principales constellations

– Découverte de la mythologie par les participants sous forme d’exposés libres

– Création d’un cadran solaire et d’un mem’astro

– Observation de la lune au télescope et jumelle

– Reconnaissance des objets du ciel

– Présentation de l’application Stellarium et initiation à l’utilisation

– Fabrication et lancement de microfusées

Des visites de la Cité de l’espace à Toulouse, du musée aéroscopia et d’airbus sont également des temps forts au programme.

CIST Domaine d’Ariane 31700 MONDONVILLE impasse de Carpette Mondonville 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « espacenumerique.csmj@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T05:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-06T00:00:00+02:00 – 2023-08-06T22:00:00+02:00

séjour collectivité