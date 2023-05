DESTINATION L’ESPACE – TOULOUSE CIST Domaine d’Ariane, 31 juillet 2023, Marmande.

DESTINATION L’ESPACE – TOULOUSE 31 juillet – 4 août CIST Domaine d’Ariane Tarifs en fonction du quotient familial et du nombre d’enfants. Transport en autocar qui reste avec nous sur place. Des ramassage sont prévus depuis Embrun afin d’’avoir une large mixité de participants.

Destination Toulouse et le monde de l’aéronautique pour un séjour riche en sensations et découvertes. Votre mission si vous l’acceptez consiste à voir de plus près le monde de l’aéronautique. Au programme sur place : Cité de l’espace, centre de culture scientifique orienté vers l’espace et la conquête spatiale, Aéroscopia, Ateliers scientifique. Mais ce voyage promet aussi une expérience de vie collective. Ce séjour a pour but de créer un engouement pour les sciences et pourquoi pas de faire naître des vocations.

CIST Domaine d’Ariane Impasse de Carpette, 31700 Mondonville Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://euroscope.jimdofree.com/s%C3%A9jours-2023/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00

