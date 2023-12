Mobilisation au profit du Téléthon Cissac-Médoc, 4 décembre 2023, Cissac-Médoc.

Cissac-Médoc,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La municipalité de Cissac-Médoc, en partenariat avec les associations de la commune, vous proposent un week-end au profit du Téléthon avec 3 animations :

– vendredi 8 à 20h : grand loto dans la salle culturelle avec de nombreux lots à gagner. Ouverture des portes dès 18h30. Buvette et crêpes sur place.

– samedi 9 à 14h : rando au départ de la Mairie. Distance au choix de 5 ou 8 kms. Vente de pâtisseries sur place.

– dimanche 10 à 9h30 : tournoi de poker (étape du championnat de France par équipe). Sur inscription pour les joueurs. Ouvert aux spectateurs sans réservation.

L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you:

The municipality of Cissac-Médoc, in partnership with local associations, is organizing a weekend to raise funds for the Telethon, with 3 events:

– friday 8 at 8pm: grand loto in the Salle Culturelle, with lots of prizes to be won. Doors open at 6.30pm. Refreshments and crêpes available.

– saturday 9 at 2pm: hike starting from the Mairie. Choice of 5 or 8 kms. Pastries for sale on site.

– sunday 10 at 9.30am: poker tournament (part of the French team championship). Registration required for players. Open to spectators without reservation.

All profits will be donated to the Telethon.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

El municipio de Cissac-Médoc, en colaboración con las asociaciones locales, organiza un fin de semana a beneficio del Teletón con 3 actos:

– viernes 8 a las 20:00 h: gran bingo en la sala cultural con numerosos premios. Apertura de puertas a las 18.30 h. Habrá refrescos y crepes.

– sábado 9 a las 14:00: marcha a pie desde el Ayuntamiento. A elegir entre 5 y 8 km. Venta de pasteles in situ.

– domingo 10 a las 9.30 h: torneo de póquer (en el marco del campeonato de Francia por equipos). Inscripción obligatoria para los jugadores. Abierto a los espectadores sin reserva.

Todos los beneficios se donarán al Teletón.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Die Gemeinde Cissac-Médoc bietet Ihnen in Partnerschaft mit den Vereinen der Gemeinde ein Wochenende zugunsten des Telethon mit 3 Veranstaltungen an:

– freitag, den 8. um 20 Uhr: großes Lotto im Kultursaal mit zahlreichen Preisen, die es zu gewinnen gibt. Öffnung der Türen ab 18.30 Uhr. Getränke und Crêpes vor Ort.

– samstag, 9. um 14 Uhr: Wanderung ab dem Rathaus. Distanz nach Wahl von 5 oder 8 kms. Verkauf von Gebäck vor Ort.

– sonntag, 10. um 9:30 Uhr: Pokerturnier (Etappe der französischen Mannschaftsmeisterschaft). Mit Anmeldung für die Spieler. Für Zuschauer ohne Reservierung geöffnet.

Der gesamte Erlös wird an den Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Médoc-Vignoble