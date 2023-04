Loto à Cissac-Médoc Salle culturelle, 21 avril 2023, Cissac-Médoc.

La société des fêtes de Cissac-Médoc organise son loto.

Buvette et crêpes sur place.

Ouverture des portes dès 18h30. Réservation possible..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 . EUR.

Salle culturelle

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Cissac-Médoc festival society organizes its lotto.

Refreshments and pancakes on the spot.

Doors open at 6:30 pm. Reservation possible.

La sociedad de fiestas de Cissac-Médoc organiza su lotería.

Refrescos y tortitas in situ.

Apertura de puertas a las 18.30 h. Posibilidad de reservar.

Die Festgesellschaft von Cissac-Médoc organisiert ihr Lotto.

Getränke und Crêpes vor Ort.

Öffnung der Türen ab 18:30 Uhr. Reservierungen sind möglich.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Médoc-Vignoble