Cissac fête de Printemps

Cissac fête de Printemps, 26 mai 2022, . Cissac fête de Printemps

2022-05-26 – 2022-05-26 EUR L’association Ici c’est Cissac fête le printemps et vous propose un marché avec des marchands ambulants locaux au coeur du village. A cette occasion, une vide-greniers aura lieu rue de l’Eglise.

Buvette et sandwicherie sur place. L’association Ici c’est Cissac fête le printemps et vous propose un marché avec des marchands ambulants locaux au coeur du village. A cette occasion, une vide-greniers aura lieu rue de l’Eglise.

Buvette et sandwicherie sur place. +33 6 03 20 78 78 L’association Ici c’est Cissac fête le printemps et vous propose un marché avec des marchands ambulants locaux au coeur du village. A cette occasion, une vide-greniers aura lieu rue de l’Eglise.

Buvette et sandwicherie sur place. pixabay dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville