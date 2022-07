Cissac fait son Show autour du vin Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Cissac fait son Show autour du vin

Cissac-Médoc, 15 juillet 2022

12 15 EUR Cissac fait son show autour du vin!

Au programme de cette belle soirée 3 concerts aux ambiances différente, le groupe « 2 Two » rock- blues, « Leslie Ryan » pour la country et « Polyester » pour la partie disco!

Sans oublier les dégustations en présence de 12 viticulteurs Cissacais.

Restauration sur place

Le Pass comprend : entrée + 3 dégustations + un verre offert

+33 6 64 93 01 69

