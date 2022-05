Cissac fait son nettoyage Cissac-Médoc, 14 mai 2022, Cissac-Médoc.

Cissac fait son nettoyage Cissac-Médoc

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14

Cissac-Médoc Gironde Cissac-Médoc

EUR Ici c’est Cissac, en collaboration avec la mairie, les associations et les commerçants de la ville proposent l’opération “Cissac fait son nettoyage”.

Au programme de cette journée solidaire :

9h place des écoles : café d’accueil, consignes et dispatching des secteurs

9h30 : RDV par secteurs

9h45-12h : ramassage

12h30 Parc du château Larrivaux : apéritif offert par la mairie, pique-nique tiré du sac, barbecue à disposition et déjeuner sur place (grillades, boissons fraîches et café).

Les gants, pinces et sacs poubelle de tri seront fournis.

Les gilets fluorescents sont à prévoir.

Ici c’est Cissac, en collaboration avec la mairie, les associations et les commerçants de la ville proposent l’opération “Cissac fait son nettoyage”.

Au programme de cette journée solidaire :

9h place des écoles : café d’accueil, consignes et dispatching des secteurs

9h30 : RDV par secteurs

9h45-12h : ramassage

12h30 Parc du château Larrivaux : apéritif offert par la mairie, pique-nique tiré du sac, barbecue à disposition et déjeuner sur place (grillades, boissons fraîches et café).

Les gants, pinces et sacs poubelle de tri seront fournis.

Les gilets fluorescents sont à prévoir.

+33 5 56 59 58 10

Ici c’est Cissac, en collaboration avec la mairie, les associations et les commerçants de la ville proposent l’opération “Cissac fait son nettoyage”.

Au programme de cette journée solidaire :

9h place des écoles : café d’accueil, consignes et dispatching des secteurs

9h30 : RDV par secteurs

9h45-12h : ramassage

12h30 Parc du château Larrivaux : apéritif offert par la mairie, pique-nique tiré du sac, barbecue à disposition et déjeuner sur place (grillades, boissons fraîches et café).

Les gants, pinces et sacs poubelle de tri seront fournis.

Les gilets fluorescents sont à prévoir.

Mairie Cissac

Cissac-Médoc

dernière mise à jour : 2022-05-09 par OT Médoc-Vignoble