Cissac fait son Halloween Cissac-Médoc, 31 octobre 2021, Cissac-Médoc.

Cissac fait son Halloween 2021-10-31 18:00:00 – 2021-10-31 Chateau de Villambis 3 allée de Villambis

Cissac-Médoc Gironde

Cissac fait son Halloween au château Villambis. R.V. à 18h00 pour partager des jeux et des énigmes. Le goûter sera offert.

Et pour mieux préparer la fête, le mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre, 3 ateliers décos auront lieu de 14h à 18h au stade de Cissac.

Inscriptions avant le 15 octobre.

Cette animation vous est proposée en partenariat avec les commerçants cissacais.

Cissac fait son Halloween au château Villambis. R.V. à 18h00 pour partager des jeux et des énigmes. Le goûter sera offert.

Et pour mieux préparer la fête, le mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre, 3 ateliers décos auront lieu de 14h à 18h au stade de Cissac.

Inscriptions avant le 15 octobre.

Cette animation vous est proposée en partenariat avec les commerçants cissacais.

+33 6 64 80 02 83

Cissac fait son Halloween au château Villambis. R.V. à 18h00 pour partager des jeux et des énigmes. Le goûter sera offert.

Et pour mieux préparer la fête, le mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre, 3 ateliers décos auront lieu de 14h à 18h au stade de Cissac.

Inscriptions avant le 15 octobre.

Cette animation vous est proposée en partenariat avec les commerçants cissacais.

atelier graphique

dernière mise à jour : 2021-10-19 par