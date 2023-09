Séjour « Valeurs de la République » CISP Kellermann Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Cette action a intégralement été réfléchie et coconstruite avec l’ensemble des acteurs éducatifs des deux collèges concernés.

Deux jours en Auberge de Jeunesse sur Amiens qui donneront lieu, à un travail préparatoire aux visites prévues sur Paris les jours suivants.

Deux journées sur Paris donneront lieu à des visites culturelles en lien direct avec la thématique, à savoir :

– La visite du Panthéon suivi d’un atelier pédagogique sur place sur « le langage et symboles et les symboles du pouvoir »

– Visite du Sénat avec le Sénateur Cardon qui accueillera les jeunes

– Découverte de Paris via un jeu de piste

Le groupe regagnera Amiens le jeudi soir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-26T00:00:00+02:00 – 2023-10-26T21:00:00+02:00