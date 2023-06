Résidence-médiation autour de l’exposition « La République bienveillante » CISL Lyon, 10 juillet 2023, Lyon.

Résidence-médiation autour de l’exposition « La République bienveillante » 10 – 23 juillet CISL

Visites guidées sur demande de l’exposition « La République bienveillante » de Bertrand Gaudillère.

C’est un projet qui commence au cours de l’été 2015, au nord de Paris quand le campement installé sous le pont du métro aérien de La Chapelle est expulsé. Les centaines d’exilés qui y vivaient vont être ballotés d’un camp de fortune à un autre. Durant cette période, ils seront aidés, soutenus, et parfois protégés par des citoyens ordinaires. La solidarité dont ils font preuve dépasse le cadre habituel des associations et des collectifs d’entraide. Elle touche différentes classes d’âge, différentes catégories sociales ou professions. Beaucoup donnent de la nourriture, des vêtements, d’autres ouvrent leurs portes pour offrir une douche ou un lit, certains mettent leurs compétences de soignant ou de juriste au service des exilés, d’autres s’improvisent interprète ou utilisent les réseaux sociaux pour lever des fonds. Une générosité et une inventivité que l’on va retrouver à Briançon, Vintimille, ou Calais, chaque fois que cela est nécessaire.

Ils sont ceux qui ont décidé d’agir. Leurs initiatives sont un plaidoyer pour une société humaine qui soutient plutôt qu’elle ne décourage. Ce travail dresse le portrait de ces hommes et de ces femmes qui ensemble font et sont la République bienveillante. Celle qui s’oppose à l’État et aux institutions qui le représentent, lorsque sur la question migratoire, ils ne respectent plus les valeurs fondatrices de la république : Liberté, Égalité, Fraternité. Ils accueillent, nourrissent, enseignent, soignent, accompagnent ces exilés de passage ou en attente d’asile. Ils s’investissent à la mesure de leurs compétences ou de leurs envies. Ils font de leur humanité une arme de lutte contre le recul des droits et le non respect des lois. Leur engagement les a parfois contraints à répondre de leurs actes devant les tribunaux qui les accusaient d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier.

Au-delà des portraits qui incarnent ces solidarités multiples et protéiformes, ce travail se propose de montrer les conditions dans laquelle elles s’exercent.

