420 Euros pris en charge par l’Etat et 10 ou 16 euros prix pour les familles

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap auditif;handicap intellectuel hi;ii CISL ETHIC ETAPES LYON 103 Bd des États-Unis, 69008 Lyon Lyon 8e Arrondissement Lyon 69008 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le séjour se déroulera durant les vacances d’octobre 2022 il s’articulera sur l’axe :

– de public qui ne se connaissent pas ( Pour créer du vivre ensemble )

-La science, l’innovation, le numérique

Visite du musée Urbain Tony Garnier, jeux de piste sur l’Architecture haussmannien, visite du vieux lyon et de ces traboules et sortie sur la route des inovations des fréres lumiére.

2022-10-24T09:00:00+02:00

2022-10-28T19:00:00+02:00

