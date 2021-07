Cisco Herzhaft (blues) / Roger Morand Cajun band – Festival Les Printemps du monde Correns, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Correns.

[http://www.le-chantier.com](http://www.le-chantier.com)estik.net](http://www.le-chantier.festik.net)lues » La magie de l’acoustique au service du blues, du folk, du boogie ou encore du ragtime, tout ça avec de la pêche à revendre, c’est ce que propose Cisco Herzhaft, chanteur, guitariste « fingerstyle » et dobro, entre John Lee Hooker (qu’il a accompagné à l’aube des 70’s) et Doc Watson, énergisant le tout d’un « foot-stomping » appuyé. Accompagné de Geneviève Dartevelle, harmoniciste blues au « feeling » exceptionnel et de Fred Jouglas, contrebassiste virtuose, alternant slap endiablé et blues low down. Une musique des origines, des sommets des Rocky Mountains aux rives du Mississippi… Roger Morand Cajun Band Soirée « Les haricots sont pas salés » Infatigable ambassadeur des musiques de Louisiane, Roger Morand partage un répertoire qui, du cajun au en passant par le créole louisianais, déploie toutes les facettes d’un univers nourri aussi bien aux origines acadiennes qu’aux musiques afro-américaines. Avec son band l’on plonge dans l’atmosphère de bayous, cyprès chauve et alligators, jambalayas et ragoûts d’écrevisses, celui des Fais-Dodo endiablés. Alors comme on dit du côté du Mississipi : « Laissez le bon temps rouler ! ». Soirée – 2 Concerts : Tarif unique : 20€ Réservation obligatoire sur www.le-chantier.festik.net Ouverture du site à 19:00. Buvette et petite restauration sur place (fermée pendant les concerts). D’autres lieux de restauration dans le village : la Paillote, Auberge de Correns, Alimentation Proxi, Boulangerie, Oustaou bio. Informations : www.le-chantier.com Billetterie : www.le-chantier.festik.net Téléphone : +33 (0)4 94 59 56 49

Mardi 27 juillet 20:30 ➔ Cisco Herzhaft – Les Routes du blues 22:00 ➔ Roger Morand Cajun Band

