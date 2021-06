Cis.XXI — Colloque international de la singularité Hôtel de Ville de Paris, 17 juin 2021-17 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 17 juin 2021

de 9h à 19h

gratuit

Singularité, perspective pour une nouvelle humanité

IDENTIFIER LA SINGULARITÉ COMME POTENTIEL D’UNE NOUVELLE FORME D’HUMANITÉ

LE CIS.XXI, COLLOQUE INTERNATIONAL DE LA SINGULARITÉ EST LE PREMIER COLLOQUE DÉDIÉ À LA SINGULARITÉ ENTENDUE COMME PROCESSUS D’ÉMANCIPATION ET DONT LA PREMIÈRE ÉDITION SE DÉROULE À L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS LE 17 JUIN 2021.

Initié par l’IRISA et la Biennale de Paris, le colloque se veut une collaboration entre des partenaires institutionnels internationaux et des chercheurs et chercheuses intervenantes dans le cadre de leur discipline et en relation avec le champ de l’art.

Le colloque Cis.XXI sur la singularité lance un appel à participation avec 4 axes de recherche essentiellement pensés par des artistes auxquels les chercheurs et chercheuses sont invitées à proposer leur communication ou à contribuer à la publication des actes.

Ouvert aux chercheurs et chercheuses quelques soient leurs disciplines de recherche, le colloque permet d’éclairer et d’identifier ce que peut être le potentiel de la singularité préfigurant les caractéristiques d’une nouvelle humanité. L’art se propose comme le contexte propice à l’échange et à la rencontre de toute discipline pour réinterroger chacune par une dynamique nouvelle et inédite.

Hôtel de Ville de Paris 5 rue de Lobau Paris 75004

Contact :Biennale de Paris http://biennaledeparis.fr/

