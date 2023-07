Camp préhistoire CIS Montignac Lascaux Montignac-Lascaux, 31 juillet 2023, Montignac-Lascaux.

Camp préhistoire 31 juillet – 4 août CIS Montignac Lascaux Selon les QF entre 10 et 26€ la journée

Qui ne s’est jamais poser la question: « comment ils vivaient les hommes préhistoriques? »

C’est ce que les jeunes ont voulu approfondir après avoir eu leurs cours sur la préhistoire.

Impressionner par l’art rupestre et curieux des objets trouvés lors de fouilles, ils ont voulu se rendre au plus près de leurs ancestres pour mieux comprendre leurs modes de vie, leurs culture et les traces qu’ils nous ont laissés.

La visite de grottes est aussi parfaite en été lorsque le soleil est chaud.

CIS Montignac Lascaux Le Bleufond, 24290 Montignac Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jeunesse@mjcvam.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625432617 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mjcvam.fr »}]

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T20:00:00+02:00

2023-08-04T09:00:00+02:00 – 2023-08-04T20:00:00+02:00

