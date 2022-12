SEJOUR « HISTOIRE ET LEGENDES MAGIQUES » à LYON CIS Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Co-voiturage au départ de Port de Bouc pour partir en train à la gare d’Aix TGV

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Nous proposons à 36 enfants/jeunes de 10 à 15 ans avec si possible une parité 50% de filles et 50% de garçons, un séjour à Lyon dans les traces de son histoire et des legendes magiques. Nous alternerons ateliers de renforcement scolaire à partir de logiciels educatifs en début de matinée, des visites et ateliers dans différents, musées, et en après midi, la découverte du patrimoine soit par l’activité sportive, soit par l’activité de loisirs.

