FESTIVAL DE LA SENSIBILITE CIS Lamourelle Carcassonne, 13 janvier 2024 08:00, Carcassonne.

FESTIVAL DE LA SENSIBILITE 13 et 14 janvier 2024 CIS Lamourelle

A l’occasion de la Journée mondiale de la Sensibilité, cette rencontre est à l’intention des personnes à la sensibilité élevée (dites communément hypersensibles) et de leurs proches :

Des conférences pour s’informer,

Des ateliers pour expérimenter,

Des spectacles pour s’immerger et vibrer,

Pour mieux (se) comprendre,

Pour s’outiller et mieux vivre,

Pour être en connexion avec des pairs,

Pour exprimer sa belle sensibilité,

Pour mieux s’aimer et prendre sa place dans le monde.

Christelle Rouchon et Lydia Bossard-Molinier, fondatrices de 2 jeunes associations audoises, « Au coeur de notre sensibilité » et « SensiVie », co-organisent cet événement durant un WE entier, autour de thématiques chères aux personnes hautement sensibles: bien-être, milieu du travail, couple, parentalité, spiritualité, expression artistique…

Saverio Tomasella-docteur en psychologie, psychanalyste et auteur & Claire Stride-consultante, one woman show et auteure parrainent le projet et interviendront dans le Festival, parmi bien d’autres intervenants experts du HPS (Haut Potentiel Sensible), comme Carol Pirotte et Nicolas Souchal, Nadège Petrel, Nawel Faye, Aurélie Grolleau, Vesselina Malhomme, Maurice Barthélémy…

Projection en avant-première du film « A ma place », produit par Florence Baruch et qui se veut une expérience immersive, plaçant le spectateur dans le corps d’une personne neuro-atypique.

PROGRAMME COMPLET & RESERVATION NECESSAIRE, pour les entrées et les repas, via la billetterie en ligne:

https://www.helloasso.com/associations/sensivie

RENSEIGNEMENTS: 06 76 93 92 51 / 06 20 21 79 71 / 06 71 95 92 39

Différents tarifs sont proposés, en PASS JOURNEE pour le samedi ou le dimanche, en PASS WE & en entrée pour le SPECTACLE seul du samedi soir, à partir de 6€.

Deux tarifications : plein tarif ou tarif adhérent.e.

Proposition d’adhérer à l’association de votre choix, « Sensivie » ou « Au cœur de notre sensibilité », pour une cotisation annuelle de 15€ (date à date).

Le CIS Lamourelle de Carcassonne vous propose des repas sur place, sous forme de buffet végétalien, à partir de 12€. Réservation possible jusqu’au 23 décembre 2023 !

CIS Lamourelle 20 Av. Pierre Semard, 11000 Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/sensivie »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/sensivie »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T09:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00

2024-01-14T09:00:00+01:00 – 2024-01-14T19:00:00+01:00

festival sensibilité élevée