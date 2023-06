Rencontre des structures partenaires du Corps Européen de Solidarité CIS de Narbonne Narbonne Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Narbonne Rencontre des structures partenaires du Corps Européen de Solidarité CIS de Narbonne Narbonne, 2 juillet 2023, Narbonne. Rencontre des structures partenaires du Corps Européen de Solidarité 3 – 6 juillet CIS de Narbonne Sur inscription L’Agence Erasmus+ Jeunesse & Sport organise le premier regroupement des structures labellisées « Partenaires » du Corps Européen de Solidarité du 3 au 6 juillet 2023 au CIS de Narbonne . Pour rappel, les structures labellisées « partenaires » sont les structures qui ont label de qualité CES valide pour le rôle de « soutien » et/ou « d’accueil » de volontaires CES. Par conséquent, ce regroupement n’est pas destiné aux structures avec le rôle Lead. En revanches, ces dernières peuvent transmettre cette invitation à leurs partenaires français ayant déjà un label « soutien » et/ou « d’accueil » valide.

Les objectifs : Se rencontrer et mieux se connaître entre structures labellisées Partenaires

Partager sur la mise en place de projets de volontariat

Echanger des bonnes pratiques et outils entre structures

Croiser les regards pour analyser les forces et points d’amélioration de chacun

Identifier et accompagner vos besoins dans la mise en place de vos projets (lien avec l’agence, avec les structures lead, etc.). L’agence couvre les frais d’hébergement/restauration et de formation. Pour le transport aller/retour, l’agence se charge de réserver vos billets (sur la base du tarif SNCF 2ème classe ou tarif APEX). Sur inscription. CIS de Narbonne Pl. Roger Salengro, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/premier-regroupement-des-structures-partenaires-2023-1679069142 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/premier-regroupement-des-structures-partenaires-2023-1679069142 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T00:00:00+02:00 – 2023-07-03T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu CIS de Narbonne Adresse Pl. Roger Salengro, 11100 Narbonne Ville Narbonne

