[Rendez-vous d’exception] Visite au Cirva avec l’artiste Mathilde Rosier : Diling-diling #4 Samedi 1 avril, 10h00 Cirva (Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques)

À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art 2023, rendez-vous d’exception au Cirva, à la découverte des recherches en cours autour du verre de l’artiste en résidence Mathilde Rosier.

Le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) est un centre d’art qui place la création au cœur de son projet. Occupant une position singulière sur la scène mondiale depuis 1983, il invite des artistes et des designers à travailler une matière précise, le verre, avec une totale liberté. Il·elle·s sont accueilli·e·s dans l’atelier du Cirva à Marseille aux côtés d’une équipe de technicien·ne·s verrier·ère·s de très haut niveau avec laquelle débute un dialogue. Le Cirva est ainsi le lieu d’expérimentations audacieuses où les chemins sans limite de la pensée rencontrent une matière réputée complexe et imprévisible. Les nombreux postes de travail à chaud – soufflage, thermoformage, fusing, etc. –, de pâte de verre et de travail à froid – comprenant de nombreuses techniques de parachèvement – assurent une grande diversité de réalisations et d’expériences.

Tous les ans, le Cirva, lieu de recherche dédié aux artistes et fermé au public, convie les publics à quelques rendez-vous exceptionnels dans l’atelier, en compagnie de son équipe et des artistes en résidences. Une occasion de découvrir les processus créatifs et techniques menés par les artistes et l’équipe de verrier·ère·s du Cirva, à la rencontre des arts plastiques et de l’artisanat. Pour cette rencontre, l’artiste Mathilde Rosier, en résidence depuis 2022, présente ses recherches.

Mathilde Rosier est née en France en 1973 et vit en Bourgogne. Artiste multimédia, ses médiums sont la danse, la peinture, la vidéo et l’installation. Si Mathilde Rosier n’avait jusqu’au début de sa résidence jamais travaillé avec le verre, il lui semble qu’elle a « souvent travaillé autour de ce qu’il représente, en cherchant la translucidité et la lumière dans la peinture comme dans la projection d’une image en mouvement sur un écran qui s’efface encore plus facilement que le verre ne se brise. ».

Date et horaires des Rendez-vous d’Exception :

Samedi 1er avril, des visites de 45 minutes sont prévues toutes les heures de 10h à 13h et de 14h à 18h, sur inscription préalable.

Programme de visite :

Découverte du centre d’art contemporain et de son atelier et rencontre avec l’artiste Mathilde Rosier

Conditions de Réservation :

Des visites de 45 minutes sont prévues à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h, sur inscription préalable à l’adresse contact@cirva.fr.

Cirva (Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques) 62 rue de la Joliette Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirva.fr/fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/cirvamarseille/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CirvaMarseille/ »}] [{« link »: « mailto:contact@cirva.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

Photo © Cirva / Bérangère Huguet