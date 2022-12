CIRQUONS SAMEDI ! Balma Balma Balma Catégories d’évènement: Balma

CIRQUONS SAMEDI ! Balma, 21 janvier 2023, Balma. 61 Rue Saint-Jean LA GRAINERIE Balma Haute-Garonne

2023-01-21 14:00:00

LA GRAINERIE

Balma

Haute-Garonne Balma 3.5 EUR 3.5 5.5 Ambiance chaleureuse et atmosphère douillette : crêpes, gâteaux, chocolat et vin chaud, l’association Par Haz’Art vous prépare un “Cirquons Cocon”… AU PROGRAMME : 14h – Ateliers Cirque

Initiez-vous ou venez pratiquer la jongle, les aériens, les équilibres ou encore l’acrobatie lors de nos Ateliers Cirque ouverts sur l’après-midi. 17h – Scène Ouverte

Faites place aux “presque pros” ! Venez voir la Scène Ouverte de Par Haz’Art pour découvrir les dernier·e·s artistes émergent·e·s de la région. 18h – Surprise !

Pas de réservation pour cet évènement, toutes les entrées s'achètent sur place ! Que vous soyez, seul·e, en famille ou entre ami·e·s, ordinaire ou extra-ordinaire, pratiquant·e régulier·e ou débutant·e, venez découvrir ou redécouvrir les Arts du Cirque à la Grainerie ! parhazart@gmail.com +33 5 61 80 25 49 http://www.parhazart.org/

